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В НОК США ответили на вопрос о бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

В НОК США ответили на вопрос о бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине
Олимпиада 2022 / Олимпизм 0

Глава Национального олимпийского комитета США Сюзан Лайонс заявила, что страна не будет бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года, которая пройдёт в Пекине (Китай).

«Мы никогда не хотели преуменьшать то, что происходит в Китае с точки зрения прав человека. Но мы не поддерживаем бойкот.

Мы уверены, что такие бойкоты не были эффективны и в прошлом, в частности, в 1980 году. Эти бойкоты только вредят спортсменам, которые всю жизнь тренировались, чтобы получить возможность представлять свою страну. Нужно понять, какие были последствия бойкота в 1980-м. То, чего хотели достигнуть тем бойкотом, достигнуто не было. А на самом деле всё свелось к тому, что надежды и мечты большого количества спортсменов так и не осуществились», — приводит её слова Japan Times.

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