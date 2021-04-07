В США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что США обсуждают с союзниками вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Это то, что мы, безусловно, хотели бы обсудить, и, безусловно, мы понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров. Так что это один из вопросов, который стоит на повестке дня как сейчас, так и в будущем.

Это связано с санкциями, которые ряд стран ввёл «против тех, кто несёт ответственность за зверства в Синьцзяне. Поэтому ясно, что мы координируем работу по всем этим вызывающим озабоченность вопросам, и, конечно, пекинская Олимпиада – это та область, которую мы продолжим обсуждать», – заявил Нед Прайс.