Линдси Вонн: решение о бойкоте Олимпиады-2022 должны принимать не политики, а спортсмены

Четырёхкратная олимпийская чемпионка года по горным лыжам американка Линдси Вонн прокомментировала ситуацию с возможным бойкотом Олимпиады-2022 в Пекине.
«Бойкот Олимпийских игр должен быть делом отдельных спортсменов, а не политиков. Если спортсмены хотят бойкотировать — это их прерогатива и их право.
Я думаю, что одна из замечательных вещей в Олимпийских играх — это то, что они могут пролить свет на действительно важные темы, не только касающиеся спорта.
Разрешение протестовать спортсменам за пределами пьедестала, на мой взгляд, — это отличный компромисс. Если задуматься, ты стоишь на подиуме почёта с двумя другими людьми, которые тоже пожертвовали своей жизнью, чтобы оказаться на этом месте, и ты не хочешь отнимать у них это — их победу, их успех», — цитирует Вонн The Japan Times.
- 26 июня 2021
-
16:15
- 24 июня 2021
-
22:43
- 22 июня 2021
-
17:22
- 19 июня 2021
-
11:24
- 12 июня 2021
-
11:42
- 8 июня 2021
-
21:50
-
10:23
- 6 июня 2021
-
11:45
- 1 июня 2021
-
18:11
- 19 мая 2021
-
15:28
-
13:17
-
09:15
- 15 мая 2021
-
19:53
-
18:15
- 14 мая 2021
-
09:36
- 8 мая 2021
-
00:30
- 29 апреля 2021
-
19:56
-
17:38
- 23 апреля 2021
-
23:24
-
21:32
- 22 апреля 2021
-
20:17
-
19:13
-
18:15
-
17:23
- 19 апреля 2021
-
21:05
- 17 апреля 2021
-
17:08
-
14:49
- 16 апреля 2021
-
22:47
-
15:57
-
13:30
- 15 апреля 2021
-
18:34
-
17:55
- 14 апреля 2021
-
00:23
- 8 апреля 2021
-
22:11
-
08:30