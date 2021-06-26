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Линдси Вонн: решение о бойкоте Олимпиады-2022 должны принимать не политики, а спортсмены

Линдси Вонн: решение о бойкоте Олимпиады-2022 должны принимать не политики, а спортсмены
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка года по горным лыжам американка Линдси Вонн прокомментировала ситуацию с возможным бойкотом Олимпиады-2022 в Пекине.

«Бойкот Олимпийских игр должен быть делом отдельных спортсменов, а не политиков. Если спортсмены хотят бойкотировать — это их прерогатива и их право.

Я думаю, что одна из замечательных вещей в Олимпийских играх — это то, что они могут пролить свет на действительно важные темы, не только касающиеся спорта.

Разрешение протестовать спортсменам за пределами пьедестала, на мой взгляд, — это отличный компромисс. Если задуматься, ты стоишь на подиуме почёта с двумя другими людьми, которые тоже пожертвовали своей жизнью, чтобы оказаться на этом месте, и ты не хочешь отнимать у них это — их победу, их успех», — цитирует Вонн The Japan Times.

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Новости. Олимпиада 2022
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