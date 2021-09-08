МОК отстранил Северную Корею от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил об отстранении Национального олимпийского комитета Корейской Народно-Демократической Республики (НОК КНДР) до конца 2022 года. Это значит, что спортсмены, выступающие под эгидой данной организации, не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Данное решение связано с отказом страны выступать на прошедшей летней Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония), что является нарушением олимпийской хартии. НОК КНДР объяснил отказ опасениями за здоровье своих спортсменов из-за пандемии коронавируса.
Также МОК прекратил финансирование НОК КНДР и не будет предоставлять ему какую-либо поддержку.
Президент МОК Томас Бах отметил, что спортсмены из Северной Кореи, желающие принять участие в Играх, смогут сделать это под нейтральным статусом.
«Мы всегда заявляли, что спортсмены не должны страдать из-за неправильных решений своих НОК или официальных лиц. Таким образом, мы оставили дверь открытой, если спортсмен или спортсмены захотят пройти квалификацию для участия в зимних Олимпийских играх», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.
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