Алёна Леонова назвала фигуристку, за которую будет болеть на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова заявила, что будет болеть за Елизавету Туктамышеву на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Я болею за неё и хочу, чтобы третий её поход в олимпийском сезоне оказался счастливым. И короткая, и произвольная программы «её» — зажигательные. Вообще такие восточные танцы, как у Лизы на льду, я видела только на паркете, на полу, но она смогла перенести всё это на лёд, и, пусть не всё сейчас получилось, это только начало сезона. И давайте не будем забывать про её четверной», — цитирует Леонову ТАСС.
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