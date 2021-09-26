Эмиль Иверсен: выиграть на Олимпиаде в Пекине будет очень сложно

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен оценил свои шансы победить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Очень много факторов должно сойтись, чтобы я стал олимпийским чемпионом. Мои шансы выиграть золото ОИ больше, чем у большинства людей на земле, но высота! Игры пройдут на высоте 1800 метров над уровнем моря, а я лучше бегу в условиях равнины.
Мне придется изменить схему проведения гонок. Так что победить на ОИ будет намного сложнее, чем на равнине. На высоте больше факторов влияют на успех. Мне кажется, в Пекине мы увидим итоговые протоколы, слегка отличающиеся от Кубка мира.
В этот раз во время тренировок было больше пробежек по болотам, чем раньше. Мощность и выносливость – ключевые слова к тому, что случится в Пекине», – приводит слова Иверсена TV2.
Напомним, XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.
- 26 сентября 2021
-
19:22
-
14:21
- 25 сентября 2021
-
18:31
-
09:18
- 24 сентября 2021
-
22:23
-
20:48
-
20:35
-
19:59
-
16:32
-
15:29
-
15:16
-
15:07
-
14:33
-
14:23
-
14:21
-
14:12
-
14:06
-
14:03
-
13:45
-
13:15
-
12:43
- 23 сентября 2021
-
19:28
-
17:15
- 21 сентября 2021
-
22:16
-
20:38
-
15:46
-
14:43
-
08:00
- 20 сентября 2021
-
00:13
- 19 сентября 2021
-
22:26
-
22:01
-
19:09
- 18 сентября 2021
-
23:15
-
16:48
-
15:28