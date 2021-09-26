Эмиль Иверсен: выиграть на Олимпиаде в Пекине будет очень сложно

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен оценил свои шансы победить на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Очень много факторов должно сойтись, чтобы я стал олимпийским чемпионом. Мои шансы выиграть золото ОИ больше, чем у большинства людей на земле, но высота! Игры пройдут на высоте 1800 метров над уровнем моря, а я лучше бегу в условиях равнины.

Мне придется изменить схему проведения гонок. Так что победить на ОИ будет намного сложнее, чем на равнине. На высоте больше факторов влияют на успех. Мне кажется, в Пекине мы увидим итоговые протоколы, слегка отличающиеся от Кубка мира.

В этот раз во время тренировок было больше пробежек по болотам, чем раньше. Мощность и выносливость – ключевые слова к тому, что случится в Пекине», – приводит слова Иверсена TV2.

Напомним, XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.