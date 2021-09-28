ISU подтвердил максимальную квоту России во всех видах фигурного катания на Олимпиаде-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что Россия может воспользоваться максимальным представительством спортсменов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это следует из документа, опубликованного на сайте организации.

В женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и танцах на льду у России заведомо было три места. В мужском одиночном катании у страны также будет три места: два по итогам чемпионата мира 2021 года в Стокгольме и одно — по итогам официальной квалификации на Олимпиаду, одним из этапов которой был турнир Nebelhorn Trophy. Марк Кондратюк подтвердил на этом турнире третье, дополнительное место России в мужском одиночном катании.

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