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Источник: оргкомитет ОИ-2022 в Пекине не подтвердил признание российской вакцины «Спутник»

Источник: оргкомитет ОИ-2022 в Пекине не подтвердил признание российской вакцины «Спутник»
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Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пока не может подтвердить признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом информирует «Матч ТВ», ссылаясь на сообщение от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) без 21-дневного карантина. В столицу Китая смогут въехать только полностью вакцинированные спортсмены. Невакцинированные участники обязаны будут пройти трёхнедельный карантин после прилёта в Пекин.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Отметим, что российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.

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