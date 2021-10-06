Призёр ОИ-2018 Кулешова отказалась претендовать на участие в Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская лыжница Анастасия Кулешова (в девичестве Седова), которая на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане завоевала бронзу в эстафете, отказалась проходить отбор на Игры-2022 в Пекине, поскольку хочет больше времени уделять семье. Об этом сообщила мама спортсменки Елена Седова.
«Настя решила готовиться самостоятельно и уделять больше внимания своей семье. Сидеть с маленьким ребенком сейчас некому, потому что бабушки все работают. Пока она решила больше внимания уделять ребёнку, а дальше по ходу сезона будет какая-то ясность. И на Олимпийские игры в Пекине Анастасия отбираться не намерена, потому что все отборы пройдут через этапы Кубка мира, куда можно попасть только через сборную команду», — приводит слова Елены Седовой ТАСС.
Кулешова, родившая ребёнка, вернулась в спорт осенью 2020 года. В ходе сезона у неё обострилась травма ноги, из-за чего она перенесла операцию.
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