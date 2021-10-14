«Шок». Вяльбе — об отказе Кулешовой претендовать на участие в Олимпиаде-2022 в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение российской лыжницы Анастасии Кулешовой (в девичестве Седовой) не проходить отбор на Игры-2022 в Пекине. Ранее сообщалось, что Кулешова хочет больше времени уделять семье.

«У меня был некий шок после того, как Настя сказала, что не будет бороться за попадание в команду, так как решила посвятить себя воспитанию дочери. Я думаю, что шок был не только у меня, но и у родителей, тренера. Но насильно мы не можем заставить человека», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Кулешова, родившая ребёнка, вернулась в спорт осенью 2020 года. В ходе сезона у неё обострилась травма ноги, из-за чего она перенесла операцию.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.