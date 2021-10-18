В Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине

В греческой Древней Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр — 2022, которые состоятся в Пекине (Китай).
Огонь по традиции был зажжён в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Отметим, что российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщала, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее.
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