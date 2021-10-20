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Дмитрий Чернышенко назвал число россиян, отобравшихся на Олимпиаду-2022 в Пекине

Дмитрий Чернышенко назвал число россиян, отобравшихся на Олимпиаду-2022 в Пекине
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что спортсмены сборной России на данный момент завоевали 218 из 261 максимально возможной квоты на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает «РБК-Спорт».

«Олимпийские путёвки обеспечили себе мужская и женская сборные по хоккею и кёрлингу, а также наши фигуристы. Последние — единственные из всех стран-участниц получили максимальную квоту по всем видам олимпийской программы. Также максимально разрешённая квота в Пекине будет у наших лыжников.

Надеемся, что мужская хоккейная команда подтвердит олимпийское золото, завоеванное в Пхёнчхане в 2018 году. Также на прошедшем чемпионате мира по фристайлу российская сборная завоевала 14 медалей, что является историческим достижением. Будем болеть за них, чтобы и в Пекине они продемонстрировали высочайший уровень подготовки», — добавил Чернышенко.

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