Источник: FIS сократила дистанцию мужского лыжного спринта на ОИ-2022

Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила сократить дистанцию мужского спринта на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Об этом сообщает издание Daily Skier, ссылаясь на источники.
Изначально планировалось, что дистанция составит 1850 метров, однако её сократили до 1500 метров. Таким образом, мужчины и женщины побегут одинаковую дистанцию по одной и той же трассе.
На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году мужской спринт выиграл норвежец Йоханнес Клебо, опередивший итальянца Федерико Пеллегрино и россиянина Александра Большунова. В командном спринте Норвегия победила Россию и Францию. У женщин победила Стина Нильссон (Швеция), опередившая Майкен Касперсен Фаллу (Норвегия) и Юлию Белорукову (ныне Ступак) (Россия), в командных соревнованиях американки опередили шведок и норвежек.
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