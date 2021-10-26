Светлана Журова назвала российскую фигуристку, готовую стать фавориткой Олимпиады-2022

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила на вопрос, готова ли российская фигуристка Александра Трусова стать фавориткой Олимпиады-2022 в Пекине.

«Она (Трусова. — Прим. «Чемпионата») уже готова, и психологически, у неё был уже переход от тренера к тренеру, что, давайте говорить честно, не всегда даже взрослые спортсмены справляются с такими жизненными и карьерными перипетиями. Но она и с этим справилась. А с такими нюансами бывает справиться сложнее, чем с чем-то другим.

Психологически она устойчива. Этот переход дал ей ещё преимущества», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

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