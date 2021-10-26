Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Светлана Журова назвала российскую фигуристку, готовую стать фавориткой Олимпиады-2022

Светлана Журова назвала российскую фигуристку, готовую стать фавориткой Олимпиады-2022
Комментарии

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила на вопрос, готова ли российская фигуристка Александра Трусова стать фавориткой Олимпиады-2022 в Пекине.

«Она (Трусова. — Прим. «Чемпионата») уже готова, и психологически, у неё был уже переход от тренера к тренеру, что, давайте говорить честно, не всегда даже взрослые спортсмены справляются с такими жизненными и карьерными перипетиями. Но она и с этим справилась. А с такими нюансами бывает справиться сложнее, чем с чем-то другим.

Психологически она устойчива. Этот переход дал ей ещё преимущества», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021