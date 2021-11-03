Утверждён расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпиаде-2022

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине утверждён.

«Сегодня мы утвердили список кандидатов в Олимпийскую сборную, он включает 599 спортсменов. Список согласовывался с федерациями, Олимпийским комитетом.

Мы практически в ежедневном режиме взаимодействуем с Роспотребнадзором, с федерациями и организаторами российских соревнований. У глав субъектов почти все полномочия по принятию отдельных решений, так как ситуация с вирусом во всех регионах различна. Те ограничения и регламенты, которые устанавливаются главами субъектов, обязательны. Не в моей компетенции комментировать ситуацию, когда Роспотребнадзор принял одно решение, а регионы — другое. Будем руководствоваться указами президента и теми постановлениями, которые определяются главами конкретных субъектов. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы календарь соревнований не был нарушен. Регламенты пересогласовываются в оперативном формате, вносятся дополнения. Мы видим полное понимание со стороны наших коллег из Роспотребнадзора, региональных правительств. Когда пандемия только началась, я говорил, что спорт не может жить отдельной жизнью. Мы должны показывать ответственность, уважать нормы и правила, которые приняты на федеральном уровне.

На заседании штаба мы обозначили, что сейчас готовится постановление правительства Российской Федерации, как это делается перед каждыми Олимпийскими играми, о поощрении и награждении спортсменов, тренеров и специалистов. Взаимодействуем с фондом поддержки олимпийцев, который предполагает материальное стимулирование.

К сожалению, сейчас объекты ещё не готовы официально и продолжают тестироваться. Первыми, кто поехал на тестовые соревнования, стала федерация бобслея, у них была возможность протестировать трассы. Отдельного допуска специалистов для ознакомления и тестирования спортивных объектов пока нет. Обычный регламент предполагает 21-дневный карантин при въезде, отдельный регламент касается только сроков проведения Олимпийских игр», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.