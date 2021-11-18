Олимпиада-2022 пройдёт в экстремальных условиях. Лыжникам угрожают песчаные бури

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине могут пройти в условиях песчаных бурь. Об этом сообщает шведское издание SVT.
Олимпийская арена для лыжников и биатлонистов находится в 180 км от Пекина, высота над уровнем моря составляет 1700 метров. Поблизости есть пустынные районы, и песок может занести ветром прямо на трассу.
«Если не повезёт, песок может нанести из пустыни, расположенной неподалёку. Однажды, когда я был там, эту местность накрыла песчаная буря», — рассказал олимпийский чемпион Бьорн Линд.
«Если в ходе соревнования случится песчаная буря, гонку, вероятно, отменят или перенесут. Но в снеге в любом случае останется много песка», — добавил тренер мужской сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Хегберг.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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