Президент США Джо Байден подтвердил возможный дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден подтвердил, что страна может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает издание New York Post.

«Это то, что мы рассматриваем», — сказал Байден, отвечая на вопрос о возможности дипломатического бойкота Игр в Пекине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что у нее нет новой информации о возможных действиях США в отношении Олимпиады в Китае.

«Я хочу предоставить президенту возможность принимать решения», — сказала она.

Решение американского правительства может стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека. При этом отмечается, что на участии в Олимпиаде спортсменов из США данное решение никак не отразится. То есть Игры бойкотирует только администрация: ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не станет посещать Олимпиаду в официальном качестве.