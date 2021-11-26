Стали известны критерии отбора в мужскую олимпийскую сборную России по лыжным гонкам

«Чемпионату» стали известны все критерии отбора в российскую олимпийскую сборную по лыжным гонкам на Игры 2022 года в Пекине (Китай). Единственный из лыжников национальной команды Александр Большунов уже включен в состав, а остальные спортсмены будут проходить квалификацию.
Критерии отбора у мужчин:
Спринт – 1 человек
Квалификационные гонки – 3 декабря 2021 года (Лиллехаммер – спринт), 11 декабря 2021 года (Давос – спринт), 28 декабря 2021 года (Ленцерхайде – спринт). Спортсмен, занявший 1-3 место, плюс 4-6 место, считается квалифицированным. При равенстве очков решающим является спринт в Руке (классический стиль).
Классический стиль – 1 человек
Квалификационные гонки – 27 ноября 2021 года (Рука – 15 км), 29 декабря 2021 года (Ленцерхайде – 15 км) Спортсмен, занявший 1-3 место, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший 4-15-е место, набирает зачётные очки согласно таблице.
При равенстве очков у спортсмена, специализирующегося на классических дисциплинах, и спортсмена-универсала преимущество имеет универсал.
Пасьют
Квалификационная гонка – 4 декабря 2021 года (Лиллехаммер – 30 км). Эта гонка в связи с погодными условиями замена на коньковую разделку на 15 км. Спортсмен, занявший 1-3 место, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший места с 4-го по 15-е, набирает зачётные очки согласно таблице.
Коньковый стиль – 1 человек
Квалификационная гонка – 12 декабря 2021 года (Давос – 15 км). Спортсмен, занявший 1-3 место, считается квалифицированным. Спортсмен, занявший места с 4-го по 15-е, набирает зачётные очки согласно таблице.
Отбирается 6 человек. Решением тренерского совета – 2 человека. Если квалифицировался спринтер, то решением тренерского совета – 1 человек.
Таблица очков: 4 место набирает 15 очков, 5 – 12 очков, 6 – 10 очков, 7 – 9 очков, 8 – 8 очков, 9 – 7 очков, 10 – 6 очков, 11 – 5 очков, 12 – 4 очка, 13 – 3 очка, 14 – 2 очка, 15 – 1 очко.
- 26 ноября 2021
-
01:10
-
01:05
- 25 ноября 2021
-
23:11
-
21:47
-
20:55
-
20:43
-
19:30
-
14:57
-
12:40
-
11:12
-
10:38
-
00:09
- 24 ноября 2021
-
23:15
-
19:11
-
18:11
-
14:13
-
13:41
-
10:47
-
08:34
- 23 ноября 2021
-
23:53
-
22:47
-
22:16
-
21:35
-
20:53
-
20:39
-
16:46
-
09:19
- 22 ноября 2021
-
20:13
-
19:50
-
09:40
- 21 ноября 2021
-
22:30
-
22:21
-
21:37
- 20 ноября 2021
-
21:19
-
18:23