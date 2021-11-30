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В МИД Китая отреагировали на распространение нового штамма коронавируса на фоне ОИ-2022

В МИД Китая отреагировали на распространение нового штамма коронавируса на фоне ОИ-2022
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Китай рассчитывает провести зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине в соответствии с графиком, несмотря на проблемы, связанные с появлением нового штамма коронавируса. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

«Я считаю, что это определённо бросает вызов нашим усилиям по предотвращению и контролю вируса. Но, поскольку Китай имеет опыт предотвращения и контроля коронавируса, я искренне верю, что страна сможет провести зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком, гладко и успешно», — приводит слова Чжао Лицзяня Reuters.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. Иностранные болельщики на них допущены не будут.

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