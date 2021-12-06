Кёрлингисты Сидорова и Тимофеев обыграли соперников из Венгрии в квалификации ОИ-2022
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Российские кёрлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев провели второй матч на олимпийском квалификационном турнире среди смешанных команд. Соревнования проходят в Нидерландах.
Россияне обыграли соперников из Венгрии Дороттью Паланчу и Жолта Киша. Матч закончился со счётом 9:3.
Эта победа стала уже второй для российской пары на турнире. Сидорова и Тимофеев возглавляют турнирную таблицу группы А.
Следующий матч в квалификационном турнире россияне проведут сегодня, 6 декабря. Их соперниками станут датчане Ясмин Ландер и Хенрик Хольтерманн. Квалификация Олимпийских игр 2022 года завершится 9 декабря. По итогам турнира две команды получат путёвки на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).
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