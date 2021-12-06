Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Кёрлингисты Сидорова и Тимофеев обыграли соперников из Венгрии в квалификации ОИ-2022

Кёрлингисты Сидорова и Тимофеев обыграли соперников из Венгрии в квалификации ОИ-2022
Комментарии

Российские кёрлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев провели второй матч на олимпийском квалификационном турнире среди смешанных команд. Соревнования проходят в Нидерландах.

Россияне обыграли соперников из Венгрии Дороттью Паланчу и Жолта Киша. Матч закончился со счётом 9:3.

Эта победа стала уже второй для российской пары на турнире. Сидорова и Тимофеев возглавляют турнирную таблицу группы А.

Следующий матч в квалификационном турнире россияне проведут сегодня, 6 декабря. Их соперниками станут датчане Ясмин Ландер и Хенрик Хольтерманн. Квалификация Олимпийских игр 2022 года завершится 9 декабря. По итогам турнира две команды получат путёвки на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021