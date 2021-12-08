Китайский посол заявил, что визит Путина на ОИ в Пекине может укрепить дружбу двух стран

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй оценил значение приезда президента России Владимира Путина на зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
«Надеюсь, что визит президента Путина на зимних Олимпийских играх в Китае будет успешным и поспособствует укреплению дружбы. Посольство не пожалеет сил для оказания всей необходимой помощи российским спортсменам для визита в Китай и выступления там», — приводит слова Ханьхуэя ТАСС.
Ранее сообщалось, что визит Путина в Китай в феврале на открытие Олимпиады начал рассматриваться во властных структурах страны. При этом США официально объявили дипломатический бойкот Играм.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом в истории, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада.
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