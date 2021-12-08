Власти Италии не планируют объявлять дипломатический бойкот Олимпиаде – 2022 в Пекине

Италия не планирует объявлять дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине 2022 года, сообщает Reuters.

Напомним, 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Позже стало известно, что Солт-Лейк-Сити, несмотря на политический бойкот властей США, планирует отправить небольшую делегацию на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине, чтобы увеличить шансы на право принять следующую Олимпиаду.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).