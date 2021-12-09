Расписание соревнований по биатлону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по биатлону.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

5 февраля

12:00 мск — смешанная эстафета.



7 февраля

12:00 — индивидуальная гонка, женщины.



8 февраля

11:30 — индивидуальная гонка, мужчины.



11 февраля

12:00 — спринт, женщины.



12 февраля

12:00 — спринт, мужчины.



13 февраля

12:00 — гонка преследования, женщины.

13:45 — гонка преследования, мужчины.



15 февраля

12:00 — эстафета, мужчины.



16 февраля

10:45 — эстафета, женщины.



18 февраля

12:00 — мужчины, масс-старт.



19 февраля

12:00 — женщины, масс-старт.

Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).