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Биатлон, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по биатлону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по биатлону.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
5 февраля
12:00 мск — смешанная эстафета.

7 февраля
12:00 — индивидуальная гонка, женщины.

8 февраля
11:30 — индивидуальная гонка, мужчины.

11 февраля
12:00 — спринт, женщины.

12 февраля
12:00 — спринт, мужчины.

13 февраля
12:00 — гонка преследования, женщины.
13:45 — гонка преследования, мужчины.

15 февраля
12:00 — эстафета, мужчины.

16 февраля
10:45 — эстафета, женщины.

18 февраля
12:00 — мужчины, масс-старт.

19 февраля
12:00 — женщины, масс-старт.

Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

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