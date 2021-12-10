Кёрлингистка Анна Сидорова не удержалась от слёз после невыхода на Олимпиаду-2022 в Пекине

Российская кёрлингистка Анна Сидорова не смогла сдержать слёз после поражения в полуфинале олимпийского квалификационного турнира среди смешанных пар. В полуфинальном матче Сидорова и её партнёр Алексей Тимофеев потерпели поражение от команды США со счётом 4:6.
«Мы сделали всё, что было в наших силах», — написала спортсменка в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/curlme_anna/
По итогам квалификационного турнира путёвки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине получили две лучшие команды: те, которые сыграют в финале. Это сборные США и Австралии.
На Олимпиаде-2018 российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали в дабл-миксте, но впоследствии были лишены наград из-за обнаруженного у Крушельницкого допинга.
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