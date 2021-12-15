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Китай разблокирует доступ к «Инстаграму» и «Твиттеру» участникам Олимпиады-2022 в Пекине

Китай разблокирует доступ к «Инстаграму» и «Твиттеру» участникам Олимпиады-2022 в Пекине
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Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине предоставит участникам соревнований доступ к заблокированным в Китае социальным сетям, в числе которых «Инстаграм» и «Твиттер». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Международного олимпийского комитета (МОК).

В Китае заблокированы «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттере», WhatsApp и «Телеграм».

«В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах, включая олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также в отелях, где Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам, которые смогут подключиться к интернету с помощью своих устройств», — сообщили в МОК.

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