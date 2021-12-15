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Елена Вяльбе объявила медальный план сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022 в Пекине

Елена Вяльбе объявила медальный план сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022 в Пекине
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, каким будет медальный план национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«У нас по комплексной целевой программе одна золотая, одна-две серебряные и одна-две бронзовые медали», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

На Олимпиаде-2018 года в Пхёнчхане сборная России по лыжным гонкам завоевала восемь медалей: три серебряные и пять бронзовых. Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км; также были заняты вторые места в мужских эстафете и командном спринте. Бронзовые медали добыли Большунов, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Юлия Ступак и женская эстафетная команда.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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