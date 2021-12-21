Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Министр спорта назвал сумму, потраченную на подготовку российских спортсменов к ОИ-2022

Министр спорта назвал сумму, потраченную на подготовку российских спортсменов к ОИ-2022
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, сколько потрачено на подготовку отечественных спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Подготовка команд к Пекину вышла на заключительный этап. Обращаем внимание ко всем деталям подготовки, российские спортсмены продолжают бороться за олимпийские лицензии. За четырёхлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

На летней Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония) сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте. Россияне завоевали 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021