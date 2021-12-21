Министр спорта назвал сумму, потраченную на подготовку российских спортсменов к ОИ-2022

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, сколько потрачено на подготовку отечественных спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Подготовка команд к Пекину вышла на заключительный этап. Обращаем внимание ко всем деталям подготовки, российские спортсмены продолжают бороться за олимпийские лицензии. За четырёхлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

На летней Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония) сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте. Россияне завоевали 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовые.