Жителям Пекина запрещено оказывать помощь олимпийскому транспорту в случае ДТП

Жителям Пекина запрещено оказывать помощь олимпийскому транспорту в случае дорожно-транспортных происшествий. С таким запретом выступила полиция столицы Китая.

Горожане были предупреждены, что в случае оказания помощи будет создан риск изоляции спортсменов в «пузыре».

«В случае дорожно-транспортных происшествий со специальными транспортными средствами для зимних Олимпийских игр, пожалуйста, обратите внимание на соблюдение безопасной дистанции», — говорится в сообщении Бюро по управлению дорожным движением Пекина в соцсети Weibo, которое приводит сайт «Матч ТВ».



В случае возникновения внештатных ситуаций на дороге рекомендуется дожидаться прибытия на место соответствующих служб.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.