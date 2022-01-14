Власти США призвали МОК убедиться, что форма на ОИ-2022 создавалась без труда уйгуров

Комиссия конгресса США по Китаю направила письмо Международному олимпийскому комитету (МОК). В нём выражается обеспокоенность в связи с возможным использованием труда уйгуров при создании формы для Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает Reuters.
При использовании формы компании Anta Sports и Hengyuanxiang Group (HYX Group) использовали хлопок, получаемый в регионе Синцзян, где проживает большинство уйгуров. В комиссии опасаются, что хлопок добывался с помощью рабского труда. В связи с этим комиссия просит МОК удостовериться, что права человека не нарушались при изготовлении формы. Пока представители МОК не ответили на обращение американцев.
Обращение с уйгурами уже неоднократно ставилось в вину властям Китая. Критики режима в Китае полагают, что в стране ведётся геноцид мусульманского этноса.
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