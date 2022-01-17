Глава ОКР рассказал о работе по тестированию лыж перед Олимпийскими играми
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как проходило тестирование лыж, которые будут использоваться на Олимпиаде в Пекине (Китай). Результаты тестирования будут предоставлены сборным России по биатлону и лыжным видам спорта.
«Мы долго общались с руководителем инновационного центра ОКР Александром Грушиным. Я уверен, что проделанная работа даст нужную информацию тренерам, которые смогут использовать её на соревнованиях. Такой подход к подготовке к Олимпиаде не просто нами приветствуется, а будет развиваться. При подготовке к Кортина-д’Ампеццо в бюджете будет предусмотрено финансирование таких командировок», — сказал Поздняков на пресс-конференции.
Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.
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