Глава ОКР рассказал о работе по тестированию лыж перед Олимпийскими играми

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как проходило тестирование лыж, которые будут использоваться на Олимпиаде в Пекине (Китай). Результаты тестирования будут предоставлены сборным России по биатлону и лыжным видам спорта.



«Мы долго общались с руководителем инновационного центра ОКР Александром Грушиным. Я уверен, что проделанная работа даст нужную информацию тренерам, которые смогут использовать её на соревнованиях. Такой подход к подготовке к Олимпиаде не просто нами приветствуется, а будет развиваться. При подготовке к Кортина-д’Ампеццо в бюджете будет предусмотрено финансирование таких командировок», — сказал Поздняков на пресс-конференции.



Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.