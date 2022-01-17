«Матч ТВ» не покажет фигурное катание, лыжи, биатлон и сборную России по хоккею на ОИ

Телеканал «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире соревнования по фигурному катанию, лыжным гонкам, биатлону и матчи сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеспортивные бредни».

Также сообщается, что ограничение распространяется и на тематические каналы. Трансляции будут возможны только в записи после истечения эмбарго. Указанные соревнования в прямом эфире покажут только Первый канал, «‎Россия-1» и их ОТТ-сервисы.

На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.