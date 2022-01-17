Сборная России по конькобежному спорту назвала состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная России по конькобежному спорту назвала спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

В мужскую сборную вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артём Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Александр Румянцев. Женскую национальную команду представят Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева и Елена Сохрякова.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.