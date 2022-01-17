Сборная России по конькобежному спорту назвала состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная России по конькобежному спорту назвала спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.
В мужскую сборную вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артём Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Александр Румянцев. Женскую национальную команду представят Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева и Елена Сохрякова.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.
- 17 января 2022
-
17:14
-
16:11
-
15:50
-
15:47
-
14:23
-
14:17
-
14:08
-
14:03
-
13:58
-
13:55
-
13:54
-
13:50
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:33
-
13:33
-
13:28
-
13:27
-
12:38
-
11:49
-
09:52
- 16 января 2022
-
21:16
-
20:21
-
17:54
-
14:44
-
13:42
-
10:53
- 15 января 2022
-
22:10
-
20:52
-
17:03
-
16:42
-
15:38
-
10:59
-
09:56