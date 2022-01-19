Чемпионка Европы Полякова: когда выступаешь без флага России, это немного обидно

Чемпионка Европы, казанская прыгунья в воду Мария Полякова поделилась опытом от выступлений без национальной символики и дала советы российским олимпийцам.

«Конечно, обидно, что нельзя представить свой флаг. Но всё же мы выступали под флагом ROC (Олимпийский комитет России), и, честно сказать, формы с триколорами у нас были очень похожими на флаг, выглядело всё достаточно близко. Но когда выступаешь без самого флага, это немного обидно.

Опыт ковидных Игр со всеми ограничениями? Самое главное – избегать контактов с другими людьми и носить маски. У нас каждый день брали ПЦР-тесты, ежедневный страх. Не дай бог будет положительный, каждый день это был волнительный момент. Так что старалась постоянно оставаться в своем кругу. Самое главное – придерживаться тех мер, о которых вам говорят», — сказала спортсменка в интервью «Татар-информ».