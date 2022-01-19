Сборная России по фристайлу может получить дополнительные квоты на Олимпиаду в Пекин

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил, что ведёт переговоры с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу получения сборной России дополнительных квот на Олимпийские игры в Пекине.
Российские фристайлисты, выступающие в дисциплине «хаф-пайп», пропустили этапы Кубка мира в США и Канаде из-за отсутствия сертификатов о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения.
«Квалификационный период закончился, сейчас идет перераспределение невыбранных квот между командами-участницами, и, учитывая нашу ситуацию, мы работаем с FIS и МОК, поэтому 21 января объявим состав на Олимпийские игры. Дополнительные квоты получают в период распределения, если следующая по рейтингу страна претендует на эту квоту. Мы на сегодняшний день все квоты, которые заработали, подтвердили. Сейчас речь идёт о тех квотах, которые мы не получили из-за пропусков этапов в Канаде и США», — приводит слова Курашова ТАСС.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
- 19 января 2022
-
19:32
-
19:16
-
19:06
-
18:49
-
18:25
-
17:48
-
16:04
-
15:55
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:28
-
15:24
-
15:23
-
15:18
-
14:58
-
14:29
-
13:32
-
13:01
-
12:48
-
12:23
-
11:14
-
11:10
-
10:55
-
09:56
-
09:24
-
07:39
-
07:34
- 18 января 2022
-
23:31
-
23:22
-
22:23
-
19:02
-
17:56
-
17:38
-
15:35