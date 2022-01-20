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Названа дата объявления окончательного состава сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине

Названа дата объявления окончательного состава сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине
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Окончательный состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) будет назван 24 января. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник. В расширенном списке находятся 217 спортсменов.

«В расширенный список олимпийской команды России входят 217 спортсменов. Окончательный станет известен 24 января после утверждения составов команд по хоккею и фристайлу», — сообщил источник.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

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