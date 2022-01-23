Кристина Резцова: хочу семью увидеть, но, к сожалению, не получится

Российская биатлонистка Кристина Резцова посетовала на невозможность встретиться с семьёй перед стартом Олимпиады в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Хочу семью увидеть, но, к сожалению, не получится. Они стараются максимально передать мне заряд эмоций и энергии.

Я прекрасно всё понимаю и осознанно жертвую семьёй ради этого (ради Олимпиады. – Прим. «Чемпионата»). Но всё равно, когда об этом говоришь, грустно и тяжело, стараешься справляться. Моя дочка, когда я ей звоню, со мной не разговаривает. Только когда я в телевизоре появляюсь, она прыгает, машет, бегает, радуется. Я довольна, что она меня узнаёт. Очень рада, что хотя бы так могу быть рядом с ней.

Как прибавить к Олимпиаде? Мы с Виталием Норицыным ещё будем обсуждать, но уже есть представление, что мы будем делать, как построить работу, но важнее — не перемудрить», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».