Президент ВАДА Витольд Банька опубликовал обращение перед стартом Олимпийских игр

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька опубликовал в своём «инстаграме» обращение перед стартом зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Мы ждём Пекина-2022. Мы продолжим плотно сотрудничать с Международным агентством тестирования (ITA) и руководствоваться антидопинговыми правилами, чтобы обеспечить проведение адекватного тестирования на допинг для всех спортсменов. Как обычно, мы направим в Пекин команду независимых наблюдателей. Она будет обеспечивать ITA и МОК полным отчётом обо всех событиях с места проведения соревнований в режиме реального времени, рассказывать о каждом аспекте антидопингового процесса. Позже в 2022 году будет составлен полный отчёт.

Для нас сотрудничество с организаторами Игр имеет важное значение. Командная работа, доверие и взаимное уважение — только так мы сможем гарантировать то, что спортсменам предложена наилучшая программа действий», — гласит сообщение Баньки.