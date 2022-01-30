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Лыжное двоеборье, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по лыжному двоеборью на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по лыжному двоеборью. В этом виде спорта будут разыграны три комплекта медалей.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
9 февраля
14:00 мск — трамплин HS-109 + гонка 10 км.

15 февраля
14:00 — трамплин HS-140 + гонка 10 км.

17 февраля
14:00 — командные соревнования, трамплин HS-140 + эстафета 4 х 5 км.

В состав сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаду в Пекине вошли Вячеслав Барков, Артём Галунин и Самир Мастиев. Это единственный вид спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

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