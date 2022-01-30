Расписание соревнований по лыжному двоеборью на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по лыжному двоеборью. В этом виде спорта будут разыграны три комплекта медалей.
Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
9 февраля
14:00 мск — трамплин HS-109 + гонка 10 км.
15 февраля
14:00 — трамплин HS-140 + гонка 10 км.
17 февраля
14:00 — командные соревнования, трамплин HS-140 + эстафета 4 х 5 км.
В состав сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаду в Пекине вошли Вячеслав Барков, Артём Галунин и Самир Мастиев. Это единственный вид спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.
Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
- 30 января 2022
-
09:46
-
09:36
-
09:26
-
09:00
-
08:38
-
08:35
-
06:56
-
06:20
-
00:35
- 29 января 2022
-
23:48
-
23:13
-
22:10
-
21:45
-
21:27
-
21:16
-
20:18
-
20:14
-
19:28
-
18:52
-
18:27
-
18:26
-
17:00
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
15:44
-
15:42
-
15:08
-
15:02
-
13:52
-
13:30
-
13:16
-
12:50
-
12:44
-
12:27