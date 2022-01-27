Расписание соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. В этом виде спорта будут разыграны пять комплектов медалей.



Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований

5 февраля

14:35 — трамплин HS-109, женщины.



6 февраля

15:00 — трамплин, HS-109, мужчины.



7 февраля

15:51 — командные соревнования, финал.



12 февраля

15:00 — трамплин HS-140, мужчины.



14 февраля

15:06 — командные соревнования, мужчины, финал.

В состав мужской сборной России вошли Евгений Климов, Илья Маньков, Данил Садреев и Роман Трофимов. Женская команда будет представлена Ириной Аввакумовой, Александрой Кустовой, Ирмой Махиней и Софьей Тихоновой.