Софья Великая: требуется делать всё, чтобы спорт по-настоящему оставался вне политики

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказала своё мнение о рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
«К сожалению, от подобных запретов страдают только спортсмены. Поэтому требуется делать всё, чтобы спорт по-настоящему оставался вне политики. С фехтовальщиками из Украины у нас всегда были очень тёплые и профессиональные отношения. Неизменно присутствовало взаимоуважение. При необходимости старались друг другу помочь и поддержать. На Олимпийских играх в Токио они ничего не говорили о каких-либо запретах. Тогда весь мир сплотил коронавирус.
Могу прямо сказать, если бы я находилась на месте украинок, и мне бы попытались диктовать, с кем можно стоять рядом, а с кем нет, я бы наверное не поддержала такую инициативу. Но это их жизнь, их судьба, их руководители и их страна. Они сами вольны решать, как им поступать», — сказала Великая в интервью RT.
- 24 января 2022
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