Александр Большунов признался, что ему неприятно слышать о своих медалях
Поделиться
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что ему неприятно слышать о своих медалях, завоёванных за четырёхлетний подготовительный цикл к Олимпиаде в Пекине.
«Всё, что было, прошло. Когда говорят о моих медалях за последние четыре года, мне даже неприятно это слышать. Есть новые цели. О прошлом вспоминать мне сейчас нет смысла, потому что главные цели впереди», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
За время, прошедшее с Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году, Большунов завоевал одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую медали на чемпионатах мира.
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.
Комментарии
- 24 января 2022
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
22:22
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:42
-
21:34
-
21:20
-
21:17
-
21:05
-
20:48
-
20:18
-
19:36
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:12
-
18:58
-
18:36
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:56
-
17:00
-
16:51
-
16:32
-
15:32
-
15:26
-
15:21
-
15:15
-
14:59
-
14:47
Партнерский контент