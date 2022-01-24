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Александр Большунов признался, что ему неприятно слышать о своих медалях

Александр Большунов признался, что ему неприятно слышать о своих медалях
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что ему неприятно слышать о своих медалях, завоёванных за четырёхлетний подготовительный цикл к Олимпиаде в Пекине.

«Всё, что было, прошло. Когда говорят о моих медалях за последние четыре года, мне даже неприятно это слышать. Есть новые цели. О прошлом вспоминать мне сейчас нет смысла, потому что главные цели впереди», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

За время, прошедшее с Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году, Большунов завоевал одну золотую, шесть серебряных и одну бронзовую медали на чемпионатах мира.

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.

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