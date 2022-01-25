Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

4 февраля в Пекине (Китай) состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. Первые соревнования в рамках Игр-2022 стартуют 2 февраля. Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

5 февраля. 1-й день — 6 комплектов медалей

10:45 мск. Лыжные гонки, скиатлон, женщины.

11:30. Конькобежный спорт, 3000 м, женщины.

12:00. Биатлон, смешанная эстафета.

14:35. Прыжки на лыжах с трамплина, женщины.

15:40. Фристайл, могул, мужчины.

16:18. Шорт-трек, смешанная эстафета.



6 февраля. 2-й день — 7 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, слоупстайл, женщины.

6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины.

10:00. Лыжные гонки, скиатлон, мужчины.

11:30. Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины.

15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-109, мужчины.

15:40. Фристайл, могул, женщины.

16:15. Санный спорт, одноместные сани, мужчины.



7 февраля. 3-й день — 8 комплектов медалей

7:00. Сноуборд, слоупстайл, мужчины.

7:30. Фигурное катание, командные соревнования.

8:45. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, женщины.

11:30. Конькобежный спорт, 1500 м, женщины.

12:00. Биатлон, индивидуальная гонка, женщины.

15:41. Шорт-трек, 500 м, женщины.

15:51. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования.

15:52. Шорт-трек, 1000 м, мужчины.



8 февраля. 4-й день — 10 комплектов медалей

5:45. Фристайл, биг-эйр, женщины.

6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, мужчины.

10:41. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины.

10:48. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины.

11:30. Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины.

13:30. Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины.

14:47. Лыжные гонки, спринт, финал, женщины.

15:00. Лыжные гонки, спринт, финал, мужчины.

15:05. Кёрлинг, микст, финал.

16:35. Санный спорт, одноместные сани, женщины.



9 февраля. 5-й день — 6 комплектов медалей

6:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины.

8:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины.

10:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины.

14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км.

16:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м.

16:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины.



10 февраля. 6-й день — 8 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, хафпайп, женщины.

4:38. Фигурное катание, мужчины, произвольная программа.

9:15. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины.

10:00. Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины.

10:20. Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины.

14:50. Фристайл, акробатика, микст.

15:00. Конькобежный спорт, 5000 м, женщины.

16:30. Санный спорт, эстафета.



11 февраля. 7-й день — 7 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, хафпайп, мужчины.

6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, женщины.

10:00. Лыжные гонки, гонка на 15 км, классический стиль, мужчины.

11:00. Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины.

12:00. Биатлон, спринт, женщины.

15:37. Шорт-трек, 1000 м, женщины.

16:55. Скелетон, мужчины, 4-я попытка.



12 февраля. 8-й день — 6 комплектов медалей

5:55. Сноуборд, сноуборд-кросс, микст.

10:30. Лыжные гонки, эстафета, женщины.

11:53. Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.

12:00. Биатлон, спринт, мужчины.

15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины.

16:55. Скелетон, женщины, 4-я попытка.



13 февраля. 9-й день — 7 комплектов медалей

8:45. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.

10:00. Лыжные гонки, эстафета, мужчины.

12:00. Биатлон, гонка преследования, женщины.

13:45. Биатлон, гонка преследования, мужчины.

14:35. Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины.

15:09. Шорт-трек, 500 м, мужчины.

16:56. Конькобежный спорт, 500 м, женщины.



14 февраля. 10-й день — 5 комплектов медалей

4:22. Фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец.

4:30. Фристайл, слоупстайл, женщины.

6:00. Бобслей, одиночки, женщины.

15:00. Фристайл, акробатика, женщины.

15:06. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины.



15 февраля. 11-й день — 9 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины.

4:30. Фристайл, слоупстайл, мужчины.

6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины.

8:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины.

11:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины.

11:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины.

12:00. Биатлон, эстафета, мужчины.

14:00. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км.

16:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка.



16 февраля. 12-й день — 7 комплектов медалей

8:45. Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.

10:45. Биатлон, эстафета, женщины.

12:30. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины.

14:00. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины.

15:00. Фристайл, акробатика, мужчины.

15:32. Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины.

16:11. Шорт-трек, 1500 м, женщины.



17 февраля. 13-й день — 6 комплектов медалей

7:10. Хоккей, женщины, финал.

9:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, женщины.

10:20. Фристайл, ски-кросс, женщины.

11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины.

13:08. Фигурное катание, женщины, произвольная программа.

14:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета.



18 февраля, 14-й день — 4 комплекта медалей

4:30. Фристайл, ски-хафпайп, женщины.

11:05. Фристайл, ски-кросс, мужчины.

11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины.

12:00. Биатлон, масс-старт, мужчины.



19 февраля, 15-й день — 9 комплектов медалей

4:30. Фристайл, ски-хафпайп, мужчины.

7:46. Горнолыжный спорт, командные соревнования.

9:00. Лыжные гонки, масс-старт, 50 км, свободный стиль, мужчины.

9:05. Кёрлинг, мужчины, финал.

11:30. Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины.

12:00. Биатлон, масс-старт, женщины.

12:00. Конькобежный спорт, масс-старт, женщины.

14:08. Фигурное катание, спортивные пары, произвольная программа.

16:30. Бобслей, двойки, женщины, 4-я попытка.



20 февраля. 16-й день — 4 комплекта медалей

4:05. Кёрлинг, женщины, финал.

6:20. Бобслей, мужчины, четвёрки, 4-я попытка.

7:10. Хоккей, мужчины, финал.

9:30. Лыжные гонки, масс-старт, 30 км, свободный стиль, женщины.