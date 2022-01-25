IIHF по ошибке опубликовала состав сборной Канады на ОИ-2022 на день раньше

Международная федерация хоккея по ошибке опубликовала в своих социальных сетях состав сборной Канады на Олимпийские игры — 2022. Соответствующий пост был опубликован в «твиттере» ИИХФ, однако в настоящий момент запись уже удалена. Ранее сообщалось, что состав сборной Канады будет известен 25 января.

Согласно публикации, в Пекин отправятся 25 канадских хоккеистов, 9 из них выступают в КХЛ.



Состав сборной Канады на ОИ-2022:



Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив»), Мэтт Томкинс («Фрёлунда», Швеция);



Защитники: Брэндон Гормли («Динамо», Рига), Алекс Грант («Йокерит», Хельсинки), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун («Ютика», АХЛ), Мэт Робинсон (СКА), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба — «Ак Барс»), Максим Норо («Цюрих», Швейцария);



Нападающие: Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Даниэль Уинник («Женева», Швейцария), Корбэн Найт («Авангард»), Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Хэмилтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кёльнер Хайе», Германия), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Адам Тамбеллини («Рёгле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О'Делл («Динамо», Москва), Джош Хо-Санг («Торонто», АХЛ).



Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная Канады в своём первом матче сыграет с командой Германии (10 февраля, 16:10 мск).