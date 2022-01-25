В олимпийском Пекине выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
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В понедельник, 24 января, в Пекине было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпийские игры и тех, кто уже находился в так называемом «пузыре».
Как сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады, в понедельник в аэропорт Пекина прибыли 246 человек. Положительный результат тестов был получен у двенадцати человек, однако среди инфицированных не было спортсменов и представителей команд. Ещё три случая COVID-19 было выявлено в «пузыре». Один из заразившихся — спортсмен либо официальное лицо сборной, имя которого не сообщается.
За два дня тестирования был проведён 80251 тест, из них 21 оказался положительным.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
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