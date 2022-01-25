Владимир Путин обратился к российским спортсменам, отправляющимся на Олимпийские игры

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским олимпийцам во время онлайн-встречи.
«Рад вас всех видеть, хотя бы на экране, всех приветствовать. Проводы олимпийской сборной России — это добрая и давняя традиция. Отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, эта традиция не прерывается. Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьёзными испытаниями. Это важно для каждого человека, а испытания, которые вам предстоит пройти, более чем серьёзные. Это проверка характера, силы волы, поединки с сильнейшими атлетами на планете. Уже совсем скоро вы представите нашу страну на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Прежде всего желаю вам здоровья, хорошего и боевого настроя. И, конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду. Сейчас каждый из вас переживает, думает о предстоящих очень ответственных соревнованиях. Мы знаем, что вы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы. Вы заслужили право предъявить своё мастерство на самых главных для любого атлета стартах. Вы делом доказали, что достойны продолжить великие традиции российского спорта», — сказал Путин.
- 25 января 2022
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