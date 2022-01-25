Владимир Путин заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время Олимпиады
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Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими олимпийцами рассказал, что на предстоящей Олимпиаде в Пекине встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы вместе с нашими китайскими друзьями выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь равноправие и справедливость. В период открытия Игр у нас будет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы наметим новые планы взаимодействия, в том числе с учётом наших договорённостей о проведении российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта», — сказал Путин.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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