Владимир Путин: есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на высоком уровне

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими олимпийцами поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине.

«Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи. Как и у России, у Китая наработан очень хороший опыт организации масштабных международных мероприятий. Уверен, наши друзья обеспечат все необходимые условия и в рамках соревновательного процесса, и по вопросам пребывания участников Олимпийских игр. И, конечно, в сфере безопасности и здоровья спортсменов и зрителей», — сказал Путин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.