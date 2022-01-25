Путин призвал российских олимпийцев соблюдать все предписания оргкомитета Игр в Пекине

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими олимпийцами призвал их соблюдать все предписания оргкомитета Игр в Пекине.



«Прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета Игр, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые для этого условия — задача правительства России, ФМБА и ОКР», — сказал Путин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Первый рейс с представителями олимпийской делегации России вылетел в Пекин 22 января, в Китай прибыли восемь представителей штаба команды. Первыми из спортсменов 26 января отправятся в Пекин команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.