Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Владимир Путин поздравил российских спортсменов с Татьяниным днём

Владимир Путин поздравил российских спортсменов с Татьяниным днём
Комментарии

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими олимпийцами поздравил их с Татьяниным днём.

«Кроме того, как вы знаете, мы сегодня отмечаем Татьянин день, день российского студенчества. Поэтому поздравляю находящихся с нами на связи именинниц — старшего тренера Татьяну Бородулину и саночницу Татьяну Иванову. И, конечно, спортсменов-студентов, а в нашей команде их немало», — сказал Путин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Первый рейс с представителями олимпийской делегации России вылетел в Пекин 22 января, в Китай прибыли восемь представителей штаба команды. Первыми из спортсменов 26 января отправятся в Пекин команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022