Владимир Путин поздравил российских спортсменов с Татьяниным днём

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими олимпийцами поздравил их с Татьяниным днём.

«Кроме того, как вы знаете, мы сегодня отмечаем Татьянин день, день российского студенчества. Поэтому поздравляю находящихся с нами на связи именинниц — старшего тренера Татьяну Бородулину и саночницу Татьяну Иванову. И, конечно, спортсменов-студентов, а в нашей команде их немало», — сказал Путин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Первый рейс с представителями олимпийской делегации России вылетел в Пекин 22 января, в Китай прибыли восемь представителей штаба команды. Первыми из спортсменов 26 января отправятся в Пекин команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.