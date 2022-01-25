Путин предупредил российских олимпийцев, что китайцы серьёзно готовились к Играм

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими олимпийцами отметил, что китайские спортсмены серьёзно подготовились к предстоящей Олимпиаде в Пекине.



«Замечу, что в последние годы в Китае стали уделять очень много внимания развитию зимних видов спорта. Поэтому в Пекине вы встретитесь не только со своими традиционными соперниками из Европы и Северной Америки, но и с перспективными китайскими спортсменами. Высокая конкуренция, несомненно, сделает борьбу за олимпийское золото ещё более зрелищной, острой и напряжённой. Но в России трудностей не боятся, они всегда делают нас более сильными, сплочёнными, уверенными в себе. Все эти качества, убеждён, в полной мере проявятся и в Пекине. Мы на Родине будем болеть за вас и гордиться вашими успехами. Будем верить, что на олимпийской арене вы превзойдёте самих себя и покажете высший класс, высший пилотаж. Удачи вам, здоровья и триумфальных выступлений на XXIV зимних Олимпийских играх. В добрый час», — сказал Путин.